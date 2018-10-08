Россия продаст 1,5 млн тонн зерна из запасов госфонда

Москва, , 09:05 — REGNUM Полтора миллиона тонн зерна из запасов федерального интервенционного фонда будут реализованы на торгах на внутреннем российском рынке или на экспорт. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Уточняется, что пшеница, рожь и фуражный ячмень, которые были ранее (в 2008—2016 годах) приобретены при проведении государственных закупочных интервенций, будут реализованы в 2018—2019 годах.

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«Подписанным распоряжением принято решение о реализации в 2018—2019 годах пшеницы, ржи и фуражного ячменя […] на внутреннем российском рынке и (или) на экспорт в объёме до 1500 тыс. тонн», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правительства РФ.

В правительстве отметили, что сельхозпродукция, выставляемая на торги, реализуется по ценам не ниже рыночных. Средства, полученные от реализации зерна, будут направляться в доход федерального бюджета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2017 года правительство России одобрило продажу на экспорт в 2017—2018 годах 500 тысяч тонн пшеницы и фуражного ячменя из запасов государственного интервенционного фонда. Обеспечить реализацию зерна на биржевых торгах для его дальнейших поставок на экспорт по ценам не ниже рыночных с учётом доставки до сухопутных пограничных переходов или припортовых станций железных дорог поручено Минсельхозу.

Добавим, что, по оценкам экспертов, в России в 2018 году урожай зерновых прогнозируется в размере от 108,3 млн до 110,3 млн т.

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