Поступления в Нацфонд Казахстана от нефтяного сектора выросли на 55%

Астана, , 08:52 — REGNUM По итогам девяти месяцев 2018 года поступления в Национальный фонд Казахстана от предприятий нефтяного сектора составили 2,1 трлн тенге ($5,63 млрд), что на 54,9% больше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 8 октября сообщает аналитический портал Finprom со ссылкой на данные министерства финансов республики.

По состоянию на 1 октября средства Национального фонда республики составили 22,9 трлн тенге ($61,4 млрд), что на 6,2% больше, чем годом ранее. Расходы и использование средств фонда сократились на 33%.

Напомним, в сентябре 2017 года средства Национального фонда составили 21,6 млрд тенге ($57,9 млн), что на 13,4% меньше, чем в январе-сентябре 2016 года. За последние пять лет самый значительный рост средств фонда наблюдался в 2016 году — 58,1%.

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