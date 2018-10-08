Сенатор о развитии туризма в Казахстане: «Буклеты — не решение проблемы»

Астана, , 07:49 — REGNUM Для развития туризма Казахстану необходимо провести комплексную работу по развитию инфраструктуры, заявил 8 октября председатель сената парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев на своей странице в Twitter.

«Примеров за рубежом много. Выставки-презентации, форумы, буклеты — не решение проблемы», — добавил Токаев.

Ранее председатель сената отметил необходимость реставрации памятников. По его мнению, данная мера позволит сделать Казахстан привлекательным для туристов.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 сентября министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы заявил, что на развитие инфраструктуры объектов карты туристификации республики будет направлено 1,5 млрд тенге ($4,2 млн по курсу на 24 сентября).

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