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В Казахстане налоговой задолженностью обременен каждый пятый водитель

Экономика

Численность должников составляет 491 544 человека

Астана, 5 октября 2018, 15:45 — REGNUM  По состоянию на 1 октября 2018 года налоговая задолженность граждан Казахстана по транспорту составляет 18,8 млрд тенге ($50,5 млн), сообщает 5 октября издание InformBuro со ссылкой на комитет государственных доходов республики.

Численность должников составляет 491 544 человека, что составляет почти 20% от числа собственников автомобилей в Казахстане. Общая налоговая задолженность превышает 22 млрд тенге ($59,1 млн). Долг на имущество составляет 1,96 млрд тенге ($5,26 млн), на землю — 1,98 млрд тенге ($5,32 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 октября 2018 года должники по налогам на собственность в Казахстане не смогут воспользоваться банковскими услугами. За каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1,25-кратной официальной ставки рефинансирования от суммы долга.

Читайте ранее в этом сюжете: Налоговые должники в Казахстане не смогут пользоваться банковскими услугами

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Экономика Казахстана
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