Минпромторг предложил производить спиртосодержащую косметику в ОЭЗ

Москва, , 14:13 — REGNUM В Минпромторге РФ предложили отменить действующий запрет на производство содержащей спирт косметики на территориях особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом свидетельствует проект распоряжения правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В документе, размещенном в федеральной информационной системе, говорится, что действующий прямой запрет должен быть отменен, поскольку «в целях поддержки производства требуется снятие существующих барьеров посредством внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты».

Отмечается, что для отмены ограничений придется внести изменения в ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», и также в одно из постановлений правительства РФ и в Налоговый Кодекс России.