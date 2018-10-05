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Минпромторг предложил производить спиртосодержащую косметику в ОЭЗ

Экономика

Действующий прямой запрет должен быть отменен «в целях поддержки производства»

Москва, 5 октября 2018, 14:13 — REGNUM  В Минпромторге РФ предложили отменить действующий запрет на производство содержащей спирт косметики на территориях особых экономических зон (ОЭЗ). Об этом свидетельствует проект распоряжения правительства РФ «Об утверждении Стратегии развития парфюмерно-косметической промышленности Российской Федерации на период до 2030 года».

В документе, размещенном в федеральной информационной системе, говорится, что действующий прямой запрет должен быть отменен, поскольку «в целях поддержки производства требуется снятие существующих барьеров посредством внесения изменений в соответствующие нормативные правовые акты».

Отмечается, что для отмены ограничений придется внести изменения в ФЗ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации», и также в одно из постановлений правительства РФ и в Налоговый Кодекс России.

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Изменения в Налоговом кодексе РФ
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