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Новостной фон успокоился, нефть продолжит расти

Экономика

Комментарий аналитика о динамике цен на нефть на 5 октября

Новостной фон успокоился, нефть продолжит расти
Иван Шилов © ИА REGNUM
Нефть

Москва, 5 октября 2018, 07:15 — REGNUM  Нефтяные котировки 4 октября скорректировались после взлета не фоне прекращения поставок нефти в Китай со стороны США. Данная новость спровоцировала резкий рост 3 октября вечером и даже затмила статистику по коммерческим запасам нефти в США, которая оказалась хуже ожиданий, заявила корреспонденту ИА REGNUM замдиректора аналитического департамента Альпари Анна Кокорева.

Так, по итогам прошлой недели запасы приросли на 7,5 млн баррелей. Вероятно, 4 октября паника прошла, инвесторы поняли, что поставки нефти из США в Китай не являются существенными и переключились на другие новости.

Сегодня, 5 октября, торги будут проходить вблизи текущих отметок. Вечером статистику по количеству буровых установок представит Baker Hughes. Новостной фон ожидается достаточно ровный, поэтому если котировки и вернутся к росту, то он будет небольшой. По нашим прогнозам, Brent проведет торги в диапазоне $85−87 за баррель, нефть WTI в коридоре $75,5−77 за баррель.

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Динамика цен на нефть и нефтепродукты
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