Налогообложение майнеров вызывает много вопросов — эксперт

Москва, , 18:06 — REGNUM Необходимость налогообложения любого бизнеса не вызывает сомнения, но как реализовать это в случае с майнингом криптовалют — все ещё непонятно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 октября заявил генеральный директор компании «Криптолион» Андрей Луговой.

Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») заявил, что майнинг, как и любой другой вид бизнеса, должен облагаться налогом.

«Разговоры о регулировании деятельности в сфере криптовалют, в частности майнинга, идут достаточно давно — с того самого момента, когда в декабре 2017 года курс биткоина преодолел отметку в 18 тыс. долларов», — напоминает Луговой.

Между тем, по его словам, сегодня рынок криптовалют получает основные термины и определения — они прописаны в законопроекте, который сейчас рассматривается во втором чтении в Госдуме.

«Несомненно, любому виду деятельности необходимо регулирование для прозрачности, однако в случае майнинга облагать налогами добычу криптовалюты достаточно сложно. Уровень добычи того же биткоина падает приблизительно на 10% в месяц», — отмечает Луговой.

На это влияет в частности тот факт, что к процессу майнинга подключается все больше желающих (майнеров). Кроме того курс биткоина тоже достаточно волатильный.

«Если же брать для примера добычу небольших криптомонет, которые только появились, здесь становится совсем все непонятно. На старте их цена очень низкая, и майнеры их добывают на перспективу, если вдруг курс рванет вверх. Непонятно, как в этом случае облагать налогами такой вид деятельности», — считает Луговой.

В то же время сегодня еще обсуждается возможность обмена криптовалют на фиатные деньги. Однако в таком случае отследить процесс и ввести налоги также будет непросто, считает эксперт.

«Многие сделки осуществляются из рук в руки минуя обменники. В общем, пока больше белых пятен, чем ясности», — считает Луговой.