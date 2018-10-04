Четверг, 4 Октября 2018 года
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Власти Карагандинской области Казахстана раскритиковали банки региона

Экономика

Банки не жалеют осваивать республиканские деньги, выделенные на развитие предпринимательства

Караганда, Казахстан, 4 октября 2018, 13:02 — REGNUM  Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов раскритиковал региональные филиалы банков, участвующие в республиканской программе массового предпринимательства, сообщает 4 октября издание Informburo.

Банки региона освоили лишь 17% от суммы, выделенной в 2018 году по программе развития предпринимательства. Филиалы банков одобрили лишь 13 заявок на сумму 159 млн тенге ($443,4 тыс.).

По словам банкиров, сложность освоения средств связана с изменившимися условиями участия в программе. Принять участие в ней могут только начинающие предприниматели, которые зачастую не подтверждают свой доход и не имеют ликвидного залогового имущества.

Заместитель акима Алмас Айдаров предположил, что республиканская программа невыгодна банкирам, так как создает конкуренцию для внутренних банковских программ.

Напомним, программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства на период с 2017 по 2021 год была инициирована президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.

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