Власти Карагандинской области Казахстана раскритиковали банки региона

Караганда, Казахстан, , 13:02 — REGNUM Аким (глава) Карагандинской области Казахстана Ерлан Кошанов раскритиковал региональные филиалы банков, участвующие в республиканской программе массового предпринимательства, сообщает 4 октября издание Informburo.

Банки региона освоили лишь 17% от суммы, выделенной в 2018 году по программе развития предпринимательства. Филиалы банков одобрили лишь 13 заявок на сумму 159 млн тенге ($443,4 тыс.).

По словам банкиров, сложность освоения средств связана с изменившимися условиями участия в программе. Принять участие в ней могут только начинающие предприниматели, которые зачастую не подтверждают свой доход и не имеют ликвидного залогового имущества.

Заместитель акима Алмас Айдаров предположил, что республиканская программа невыгодна банкирам, так как создает конкуренцию для внутренних банковских программ.

Напомним, программа продуктивной занятости и развития массового предпринимательства на период с 2017 по 2021 год была инициирована президентом республики Нурсултаном Назарбаевым.