В жилых домах Воронежа потеплеет с 5 октября

Воронеж, , 10:51 — REGNUM Отопительный сезон для многоквартирных домов стартует в Воронеже с 5 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

В соответствии с постановлением, подписанным главой Воронежа Вадимом Кстениным, теплоснабжающим организациям предписано начать отопительный сезон 2018−2019 годов в многоквартирных домах, административных и иных зданиях с 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в областном центре стартовал со 2 октября, с этой даты отопление начали включать в школах, больницах, детских садах. На вечер 3 октября к подаче теплоснабжения было подключено 71,7% социальных объекта, также потеплело в 1% (47) жилых многоквартирных домов.

Между тем, по данным Воронежского гидрометеоцентра, к вечеру температура наружного воздуха в Воронеже опустится до +2 градусов, не исключен даже снег.