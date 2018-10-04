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В жилых домах Воронежа потеплеет с 5 октября

Экономика

Пока коммунальщики сосредоточились на объектах социального назначения

Воронеж, 4 октября 2018, 10:51 — REGNUM  Отопительный сезон для многоквартирных домов стартует в Воронеже с 5 октября, сообщила пресс-служба администрации города.

В соответствии с постановлением, подписанным главой Воронежа Вадимом Кстениным, теплоснабжающим организациям предписано начать отопительный сезон 2018−2019 годов в многоквартирных домах, административных и иных зданиях с 5 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в областном центре стартовал со 2 октября, с этой даты отопление начали включать в школах, больницах, детских садах. На вечер 3 октября к подаче теплоснабжения было подключено 71,7% социальных объекта, также потеплело в 1% (47) жилых многоквартирных домов.

Между тем, по данным Воронежского гидрометеоцентра, к вечеру температура наружного воздуха в Воронеже опустится до +2 градусов, не исключен даже снег.

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Отопительный сезон
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