На реконструкцию дальневосточного завода «Звезда» направят 41,7 млрд рублей

Большой Камень, Приморский край, , 09:45 — REGNUM Объем инвестиций по программе комплексной реконструкции судоремонтного завода «Звезда» (Приморской край) составит 41,7 млрд. рублей, сообщил 4 октября заместитель директора по капитальному строительству предприятия Алексей Ушаков.

«Сегодня проекты приказов находятся на согласовании в Минпромторге. Их стоимость — 41,7 млрд рублей: 20,85 млрд рублей выделит Минпромторг и 20,85 млрд рублей — компания НК «Роснефть», — приводит пресс-служба завода слова Ушакова.

Комплексная программа реконструкции АО «ДВЗ «Звезда» рассчитана до 2022 года. На первом этапе будет осуществлён перенос складского хозяйства и центральной заводской лаборатории. Предприятие проведет реконструкцию одного из цехов, также будет построено новое здание для кузнечно-термического участка.

На втором этапе состоится полная реконструкция набережных №2 и №3. На третьем — реконструкция набережной №1 и приобретение плавсредств — буксиров, дебаркадеров. Все набережные будут оснащены новым крановым оборудованием.

На четвёртом этапе пройдёт дноуглубление, создание подходного канала, котлована погружения ТПД, который сейчас стоит на тяжёлом стапеле, будет сформирован котлован погружения под «Палладу».

Пятая очередь будет состоять из реконструкции передаточной набережной №4, расширения эллингов под военные заказы больших габаритов, реконструкции, строительства здания капитана порта.

На шестом этапе будут построены несколько цехов: инструментальный, вооружения, механического, спецпокрытий. Будут построены железнодорожные пути, тепловоз вагонное депо, столовая. На месте недействующей столовой ЗСО «Восток» расположится автомобильная парковка.

Отмечается, что все площади южнее тяжёлого стапеля, уйдут в распоряжение ССК «Звезда», а завод прирастает площадью искусственного земельного участка, который соединит территорию бывшего ЗСО «Восток» и Северный мол. В итоге площадь завода увеличится на 19 гектаров.

Ранее президент России Владимир Путин, общаясь с рабочими завода в Большом Камне, назвал строительство в Приморье судоверфи «Звезда» проектом общенационального масштаба.

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