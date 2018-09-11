Путин назвал судоверфь «Звезда» проектом общенационального масштаба

Большой Камень, Приморский край, , 10:02 — REGNUM Строительство в Приморье судоверфи «Звезда» является проектом общенационального масштаба. Об этом заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими завода в Большом Камне.

Речь идет об уникальном предприятии. Так, сухого дока длиной около 500 м нет в России, а в мире таковых — единицы. На верфи будут строить средние и крупные гражданские суда, прежде таких в России не строили.

Глава государства добавил, что рабочим повезло участвовать в столь большом, крупном, общенациональном проекте. Предусмотрено своевременное решение социальных вопросов: на предприятии строятся жилые дома, детские сады и школы, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Большом камне вступила в строй первая очередь верфи крупнотоннажного судостроения. Сухой док размерами 485×114×14 м возводится в рамках второго этапа строительства судостроительного комплекса (ССК) «Звезда». Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

Читайте также: «Звезда», Путин, Сечин: новые планы по судостроительству в РФ