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Путин назвал судоверфь «Звезда» проектом общенационального масштаба

Экономика

На верфи будут строить средние и крупные гражданские суда

Большой Камень, Приморский край, 11 сентября 2018, 10:02 — REGNUM  Строительство в Приморье судоверфи «Звезда» является проектом общенационального масштаба. Об этом заявил 11 сентября президент РФ Владимир Путин, общаясь с рабочими завода в Большом Камне.

Речь идет об уникальном предприятии. Так, сухого дока длиной около 500 м нет в России, а в мире таковых — единицы. На верфи будут строить средние и крупные гражданские суда, прежде таких в России не строили.

Глава государства добавил, что рабочим повезло участвовать в столь большом, крупном, общенациональном проекте. Предусмотрено своевременное решение социальных вопросов: на предприятии строятся жилые дома, детские сады и школы, отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году в Большом камне вступила в строй первая очередь верфи крупнотоннажного судостроения. Сухой док размерами 485×114×14 м возводится в рамках второго этапа строительства судостроительного комплекса (ССК) «Звезда». Ожидается, что он будет введен в эксплуатацию в 2024 году.

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