Среда, 3 Октября 2018 года
23:52:05 МСК

Reuters: Евросоюз готов ввести санкции против Мьянмы

Экономика

«Мы не можем игнорировать доклад ООН, в котором военная кампания описывается как геноцид»

Брюссель, 3 октября 2018, 22:07 — REGNUM  Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций против Мьянмы за действия бирманских военных против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, 3 октября передает агентство Reuters.

«Мы обеспокоены воздействием на население (Мьянмы) наших потенциальных мер, но мы не можем игнорировать доклад ООН, в котором военная кампания описывается как геноцид», — цитирует Reuters неназываемого представителя Еврокомиссии.

По мнению чиновников Евросоюза, «крайней мерой» может стать введение пошлин на ввоз товаров из Мьянмы, экспорт которой в страны ЕС в 2017 году составил 1,56 млрд евро ($1,81 млрд).

Напомним, с августа 2017 года в результате «антитеррористической операции» военных Мьянмы в штате Ракхайн беженцами в соседний Бангладеш стали более 700 тыс. представителей народности рохинджа — более половины мусульманского населения штата.

Представители ООН, а также официальные лица США неоднократно называли действия властей Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа «этническими чистками» и «геноцидом».

Читайте также: Парламент Канады выступил за лишение почетного гражданства лидера Мьянмы

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Геноцид народа рохинджа в Мьянме
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить