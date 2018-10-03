Reuters: Евросоюз готов ввести санкции против Мьянмы

Брюссель, , 22:07 — REGNUM Евросоюз рассматривает вопрос введения санкций против Мьянмы за действия бирманских военных против мусульман-рохинджа в штате Ракхайн, 3 октября передает агентство Reuters.

«Мы обеспокоены воздействием на население (Мьянмы) наших потенциальных мер, но мы не можем игнорировать доклад ООН, в котором военная кампания описывается как геноцид», — цитирует Reuters неназываемого представителя Еврокомиссии.

По мнению чиновников Евросоюза, «крайней мерой» может стать введение пошлин на ввоз товаров из Мьянмы, экспорт которой в страны ЕС в 2017 году составил 1,56 млрд евро ($1,81 млрд).

Напомним, с августа 2017 года в результате «антитеррористической операции» военных Мьянмы в штате Ракхайн беженцами в соседний Бангладеш стали более 700 тыс. представителей народности рохинджа — более половины мусульманского населения штата.

Представители ООН, а также официальные лица США неоднократно называли действия властей Мьянмы в отношении мусульман-рохинджа «этническими чистками» и «геноцидом».

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