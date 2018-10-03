Дагестан получит в 2019 году 66,3 млрд рублей субсидий на развитие региона

Махачкала, , 19:31 — REGNUM Республика Дагестан в 2019 году получит 66,3 миллиарда рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности в связи с ростом социальных расходов, связанных с выполнением майского указа президента РФ Владимира Путина. Об этом ИА REGNUM 3 октября сообщила пресс-служба регионального министерства экономики и территориального развития.

Всего же получателями средств на поддержку региональных бюджетов, общий объем которых составит 675,3 млрд рублей, станут 72 субъекта РФ.

Напомним, в бюджете Дагестана на 2018 год 75% составляют дотации из федерального центра. Всего республике был выделено в текущем году из госказны более 71,200 млрд рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, осенью 2017 года, когда Владимир Васильев был назначен врио главы Дагестана, он обратился к Госдуме с просьбой увеличить поддержку региона из федерального бюджета. При этом он пообещал отчитываться за каждый потраченный рубль.

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Васильев пообещал продолжить ликвидацию «прослойки между бюджетом и людьми»