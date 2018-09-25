Васильев пообещал продолжить ликвидацию «прослойки между бюджетом и людьми»

Махачкала, , 14:10 — REGNUM Попытки чиновников, замешанных в коррупционных преступлениях, откупиться ни к чему, кроме осложнения их положения, не приведут. В интересах нарушителей добровольно оказать помощь следствию. Об этом заявил глава Дагестана Владимир Васильев в ходе еженедельного совещания с представителями органов власти региона, комментируя последние задержания высокопоставленных дагестанских чиновников.

«Мы готовы пересматривать и режим, в том числе и выходить с ходатайством, но только при одном подходе — сотрудничество со следствием, активное участие в минимизации ущерба, который причинен республике и людям. Не тратьтесь на коррупцию, это только умножит наказание и продлит срок», — цитирует Васильева его пресс-служба.

Васильев еще раз напомнил о задаче, которую поставил перед ним президент РФ, — «убрать прослойку между бюджетом и людьми». По словам главы Дагестана, этот барьер является причиной того, что «деньги не доходят до населения, а превращаются в коттеджи и дворцы той самой прослойки». Он отметил, что задача, поставленная Владимиром Путиным, уже выполняется и будет продолжена.

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Напомним, с начала 2018 года в Дагестане проводится масштабная антикоррупционная кампания. В результате уже уволены со своих должностей более 200 чиновников. Возбуждено также несколько уголовных дел в отношении коррупционной верхушки, в том числе главы правительства Абдусамада Гамидова, его заместителей, ряда министров.

На прошлой неделе к числу задержанных по подозрению в совершении коррупционных преступлений добавился еще заместитель руководителя администрации главы и правительства региона Исмаил Эфендиев.

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