В России усилен контроль за продукцией трёх предприятий Казахстана

Москва, , 19:16 — REGNUM Россельхознадзор ввёл усиленный лабораторный контроль в отношении поставок животноводческой продукции трех казахстанских предприятий, сообщает 3 октября пресс-служба надзорного ведомства.

Как отмечается, такие меры введены в связи с выявленными нарушениями ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и России.

По данным Россельхознадзора, в мясных полуфабрикатах производства ИП Калинин были обнаружены листерии и плесень, в рыбе ПК «Каспий-Балык» и мясе птицыТОО «Шарбакты-Кус» было выявлено несоответствие по микробиологическим показателям.

Напомним, накануне в Казахстане заявили о намерении оспорить действия Россельхознадозра, который в конце сентября вернул в Казахстан три грузовика с сельхозпродукцией на основании того, что её поставщики не входили в перечень компаний, экспортирующих данную продукцию в Россию.

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