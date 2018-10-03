Ростовские власти опровергли повышение оплаты проезда в электротранспорте

Ростов-на-Дону, , 18:03 — REGNUM Ростовские власти решили не повышать плату за проезд в городском электротранспорте. Так, размер стоимости проезда в трамвае и троллейбусе составит 17 рублей. Об этом ИА REGNUM сообщили в департаменте транспорта города-миллионника.

«Проект постановления, опубликованный на официальном портале администрации города и городской думы, содержит информацию об экономически обоснованных затратах, которые перевозчик нёс в течение 2018 года. Что касается оплаты проезда в общественном городском электротранспорте (трамвай, троллейбус), то размер стоимости проезда для населения останется неизменным — 17 рублей», — руководитель ведомства Сергей Саенко.

ИА REGNUM напоминает, что стоимость проезда в автобусах составляет 24 рубля (при оплате пластиковой картой — 20 рублей). Повышение оплаты произошло в августе 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, троллейбусное движение в Ростове-на-Дону было приостановлено из-за проведения в дни ЧМ-2018 Фестиваля болельщиков FIFA. Движение электротранспорта по транспортным артериям донской столицы возобновилось только после празднования Дня города. В планах ростовских чиновников — обновить троллейбусный парк. 14 троллейбусов из Москвы начнут курсировать до конца 2018 года. В 2019 году возможна закупка 20 единиц электротранспорта.

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