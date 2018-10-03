Турпоток во Францию с начала года вырос на 2,3%

Париж, , 15:20 — REGNUM Туризм во Франции вырос на 0,8% этим летом. Об этом, как передает Europe1, заявил государственный секретарь при МИД Франции Жан-Батист Лемуан, отвечающий за туризм.

«Цифры в целом хорошие, — сказал он. — Туристический поток за первые восемь месяцев 2018 года вырос на 2,3% если объединить иностранных и французских туристов».

«Франция как ведущее мировое туристическое направление преуспевает. Мы надеемся, что в 2018 году мы превысим число в 90 млн иностранных туристов», — добавил госсекретарь.

Издание отмечает, что в настоящее время число иностранных туристов превысило число отдыхающих в стране французов.

«Большинство французских туристов выехало этим летом за границу, в частности в Тунис, который с 2015 года был оставлен нашими туристами», — отметил Жан-Батист Лемуан.

Что касается сумм, потраченных иностранными туристами во время их пребывания во Франции, они выросли на 10,7%. Цель правительства — превысить доход в 60 млрд евро к 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Москву только за первые шесть месяцев 2018 года уже посетили 203 тыс. туристов из Франции. Это в 1,5 раза больше, чем за весь 2017 год.

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