Тверская область получит 3,6 млрд рублей на ремонт дорог — Руденя

Тверь, , 14:01 — REGNUM Тверская область рассчитывает на дополнительное федеральное финансирование в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного президентом России Владимиром Путиным, рассказал 2 октября, по итогам заседания облправительства, губернатор Игорь Руденя. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона. В рамках нацпроекта Тверская область должна получать ежегодно в течение шести лет около 3,6 млрд рублей: три миллиарда из этой суммы — на ремонт областных дорог, 650 млн — на дороги областного центра. Однако в регионе рассчитывают, что федеральное финансирование может быть увеличено.

«Первый уровень по одобрению наших проектов пройден. Мы должны максимально эффективно инвестировать денежные средства налогоплательщиков в развитие Тверского региона. Наши приоритеты — инфраструктура, жилищно-коммунальное хозяйство. Уверенно идем по пути модернизации и ремонта основных трасс региона, которые являются важными для пассажиро‑ и грузопотока, туристической индустрии. Со следующего года планируем на примере Твери и дороги от М-10 до Конаково провести такие же ремонты на основных магистралях области», — сказал Игорь Руденя.

В рамках проекта в ближайшие шесть лет в регионе планируют привести в нормативное состояние не менее 3700 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и около 250 км улиц Твери.

Отметим, что заявка Тверской области на участие в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги» — одна из самых крупных. В план 2019 года включено 42 объекта на региональных дорогах, на их ремонт планируется направить 2,9 млрд рублей из федерального бюджета, около 3,5 млрд рублей из областного бюджета. В период с 2020 по 2024 годы планируется отремонтировать еще 135 объектов, стоимость работ оценивается в сумму около 35,9 млрд рублей.

Результатом реализации нацпроекта должно стать увеличение в регионе доли автодорог, соответствующих нормативным требованиям, до 50%, в Твери — до 85%.