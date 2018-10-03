Во II квартале объем услуг в сфере здравоохранения Казахстана вырос на 2%

Астана, , 07:22 — REGNUM За второй квартал 2018 года объем оказанных услуг в сфере здравоохранения Казахстана составил 249,9 млрд тенге ($690 млн), что на 2,2% больше, чем годом ранее. Об этом 3 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За счет бюджета Казахстана оказано 77% услуг, за счет населения — 16%, за счет предприятий — 7%. Больницы оказали 53,2% всех услуг в сфере здравоохранения, за счет врачебной и стоматологической практики оказано 28,8% услуг, прочие услуги по охране здоровья — 18%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первых шести месяцев 2018 года стоимость услуг в области здравоохранения Казахстана увеличилась на 7%, до 241,9 млрд тенге (43,62 млрд рублей по курсу на 13 июля).

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