Экс-директор Rail Baltica: Все плохо и Литва виновата

Рига, , 19:25 — REGNUM На прошлой неделе, 26 сентября, Байба Рубеса, исполнительный директор и председатель совместного предприятия стран Прибалтики RB Rail, подала прошение об отставке. Об этом она сообщила в ходе своей пресс-конференции, где также объяснила, почему решила покинуть проект Rail Baltica менее чем за месяц до окончания ее договора. Перевод речи Рубесы с английского языка с пресс-конференции приводит rus.db.lv.

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По словам Рубесы, она планировала уйти в отставку уже этим летом, когда три бенефициара не смогли вовремя принять соответствующие решения для организации проекта и всего, что с ним связано, но осталась по просьбе премьер-министра Латвии Мариса Кучинскиса.

«Я приняла решение уйти в отставку сейчас, чтобы поделиться с гражданами Эстонии, Латвии и Литвы своей глубокой озабоченностью по поводу того, что глобальный проект Rail Baltica находится под серьезной угрозой невыполнения из-за поведения и решений наблюдательного совета нашего совместного предприятия и бенефициариев», — заявила Рубеса на пресс-конференции.

Она также напомнила, что перед тем, как занять пост генерального директора, она проводила семинары о влиянии корпоративного управления с четким посылом, что хорошее корпоративное управления — залог хороших результатов. По ее мнению, плохое корпоративное управление ведет к задержке проекта, потере денег и инвесторов, недовольству сотрудников и клиентов.

«Нынешняя модель организации проекта Rail Baltica явно противоречит принципам надлежащего корпоративного управления», — отметила бывший директор.

Она также заявила, что заложенные в основе проекта конфликты интересов являются основной причиной действия или бездействия вовлеченных сторон. Данный факт несовместим с убеждениями бывшего исполнительного директора, которая верит «в честную и ответственную реализацию проекта».

В ходе пресс-конференции Рубеса поделилась конкретными предложения относительно реализации любых трансграничных проектов Евросоюза в будущем, так как, по ее мнению, опыт Rail Baltica перекликается с выводами Европейской палаты аудиторов по трансграничному управлению проектами.

Основная рекомендация связана с финансовой частью проекта. Так, Рубеса заявила о необходимости большой вовлеченности и"ощутимой роли Европейского союза в трансграничных проектах». По словам Рубесы, исходя из ее опыта и наблюдений, ожидания и рекомендации ЕС, как основного «инвестора» проекта, едва ли учитываются национальными бенефициарами. В связи с чем, она предложила в обязательном порядке привлекать Комиссию ЕС к введению и осуществлению трансграничного проекта. Напомним, что финансовая поддержка совместно прибалтийского проекта находятся на крайне высоком уровне — 85% предоставляется из фонда Connecting Europe Facility (CEF).

«Одним из вариантов могло бы стать непосредственное участие представителя комиссии в самом совместном предприятии либо в качестве полноправного члена наблюдательного совета, либо, по крайней мере, в качестве наблюдателя с четкими функциями и полномочиями, даже включая право вето, в надзоре за осуществлением проекта», — заявила Рубеса.

В качестве иллюстрации сложившегося удручающего положения проекта, экс-директор напомнила, что до недавнего времени эстонский бенефициар полностью поддерживал модель реализации проекта, управляемую совместным предприятием, однако с приходом к власти Центристской партией, те же самые государственные служащие министерства транспорта и новое руководство Rail Baltic Estonia оказались категорически против эффективного совместного предприятия.

Другая рекомендация от Рубесы связана с необходимостью создания профессионального и свободного от конфликтов наблюдательного совета. Экс-глава правления предприятия добавила, что нынешняя структура совместного предприятия создает нежелательный цикл надзора и присущие ему конфликты интересов, которые задерживают любой процесс принятия решений.

«Это создает парадоксальную ситуацию, когда национальные акционеры, являющиеся одновременно исполнительными органами, несут ответственность за надзор за совместным предприятием, которому, в свою очередь, поручено осуществлять надзор за теми же национальными исполнительными органами», — объяснила Рубеса.

Рубеса заявила, что для нее это самый печальный пример плохого управления в истории государственного управления. Она также призвала все три аудиторских учреждения в странах Прибалтики детально изучить эту систему в ходе предстоящего аудита проекта Rail Baltica. Особый акцент она сделала на Литву, назвав ее политику в совместном проекте «вопиющим случаем».

«В то время как RB Rail и глобальный проект Rail Baltica финансируются соответствующими национальными министерствами, основное финансирование в Литве будет поступать от коммерческого предприятия — национальной железнодорожной компании Lietuvos Geležinkeliai (LG)», — заявила Рубеса.

Она напомнила, что глобальный проект Rail Baltica был разработан, чтобы быть независимым от унаследованных железнодорожных компаний, а в случае назначения председателя правления LG в наблюдательный совет RB Rail, проект становится конкретной частью бизнес-планов отдельной компании. По мнению экс-директора, данное назначение показывает вопиющее незнание каких-либо принципов корпоративного управления.

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Бывший директор предприятия также напомнила примечательный факт, что годовой бюджет RB Rail на 2019 года до сих пор не утвержден. Это должно стать сигналом для ЕС, что балтийские страны не отдают приоритет этому региональному проекту века, но предпочитают возвращаться к так называемым национальным интересам в своих финансовых переговорах в Европейском совете и в других местах.

«Очевидно, что в ближайшие годы Европейскому союзу будет важно найти правильный путь к структурной деполитизации реализации трансграничных проектов, обеспечивая при этом надлежащий уровень политического руководства на местном уровне», — отметила Рубеса.

После отставки Байбы Рубесы временным руководителем совместного предприятия «RB Rail» по реализации проекта магистрали «Rail Baltica» назначен Игнас Дягутис.

Напомним, что проект «Rail Baltica» стоимостью 5,8 млрд евро планируется реализовать до конца 2025 года.

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