Мусорный полтергейст: в Дагестане потеряли 705 тыс. тонн отходов

Махачкала, , 13:05 — REGNUM Странная ситуация творится с утилизацией мусора в Дагестане. На всей территории республики расположен только один полигон твердых коммунальных отходов. По крайней мере, именно столько указано в территориальной схеме по обращению с отходами, сообщили ИА REGNUM 13 октября эксперты Общероссийского народного фронта.

Так, в соответствии с документом, на единственном полигоне за год утилизируют около 216 тыс. тонн отходов. Есть еще площадки временного складирования отходов, которые, как считают «фронтовики», фактически, являются обычными свалками. На них за год размещаются еще 44 тонны мусора. При этом в целом в Дагестане за год образуется примерно 921 тыс. тонн мусора.

«Куда деваются остальные 705 тыс. тонн? Большая загадка. Перерабатывается, свозится в другие регионы или просто выкидывается на несанкционированные свалки?» — вопрошает координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» Дмитрий Миронов.

Выходит, что разработчики территориальной схемы сами не в курсе, сколько отходов образуется на территории Дагестана, делает вывод эксперт. По его словам, нелегальные свалки — это серьезная проблема в регионе. Они располагаются даже в зоне аэропорта Махачкалы, где мусор выбрасывают всего в 2−7 км от взлетно-посадочной полосы, что представляет собой угрозу для авиалайнеров.

Территориальная схема по обращению с отходами, по мнению общественников, требует срочной доработки. Предложения, которые должны лечь в ее основу, будут направлены временно исполняющему обязанности главы региона Владимиру Васильеву, а также владельцам аэропорта, отметили в ОНФ.

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О том, что во всем Дагестане нет ни одной санкционированной мусорной свалки, и ни одна из существующих не соответствуют санитарным и экологическим требованиям и нормам, заявлял еще в 2014 году министр природных ресурсов и экологии Набиюла Карачаев. По его словам, «твердые бытовые, биологические, медицинские, химические отходы отправляются на мусоросвалки, сжигаются там и в таком «переработанном» виде представляют огромную экологическую угрозу для населения».

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В июне 2017 года министр заявил, что для полноценной утилизации и переработки твердых бытовых отходов в Дагестане требуется привлечь 7 млрд рублей. Карачаев также сообщил, что в настоящее время планируется объявить тендер на оказание услуг по утилизации и переработке ТБО. Оператор, который победит в конкурсе, должен будет построить полигоны, приобрести спецтехнику и создать сопутствующую инфраструктуру.

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