Введение норм энергопотребления: в выигрыше останутся поставщики

Санкт-Петербург, , 11:26 — REGNUM Введение норм энергопотребления будет выгодно для генерирующих и сбытовых компаний, а граждан такой подход стимулирует к установке энергоэффективных приборов и, если позволяют условия, к развитию микрогенерации, сказал в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM во вторник, 2 октября, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя возможное введение в России социальной нормы энергопотребления.

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что правительство вновь обсуждает возможность введения норм энергопотребления. Эти правила подразумевают, что если гражданин (или домохозяйство) «не укладываются» в установленную норму потребления, то тариф на дополнительно потребляемую энергию увеличивается.

При введении таких правил граждане будут платить или столько же, или больше, а в выигрыше останутся генерирующие и сбытовые компании. У сбытовых компаний вырастут обороты, а у генерирующих — сократится объём закупок для населения по низким тарифам, увеличится доля экономически обоснованных платежей.

Почему к этой идее вернулись именно сейчас? Потому что прошёл избирательный цикл, и можно не опасаться социальных протестов. Все неудобные и неприятные реформы, о которых говорят много десятилетий, можно проводить именно сейчас.

Что касается мирового опыта по этому вопросу, то подходы бывают разными. Но в целом стараются прийти к тому, чтобы бизнес и население покупали энергию по равным ценам, чтобы никто никого не субсидировал. Граждане могут сокращать свои закупки, устанавливая энергоэффективные приборы, или, если позволяют условия, заниматься развитием микрогенерации.