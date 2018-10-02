Рубль вплотную подошёл к рубежу 65

Москва, , 09:23 — REGNUM Российская валюта 1 октября продолжила укрепление против бивалютной корзины. Примечательно, что при этом доллар активно рос на Форексе, но это не помешало рублю развивать восходящий импульс. Так, котировки пары доллар/рубль вплотную подошли к рубежу в 65 рублей, а евро/рубль достигла области 75,40 руб., потеряв 0,53% и 0,90% соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК ИнстаФорекс Игорь Ковалев.

«Рубль прилично восстановился от минимумов 2,5-летней давности, достигнутых 10 сентября. Российская валюта продолжает снимать перепроданность, но теперь уже за счет дополнительного фактора поддержки — котировок нефти. Накануне сорт Brent впервые с начала ноября 2014 года превысил отметку $85 за баррель и остается на высоких позициях», — отметил эксперт.

Также укреплению рубля способствует отсутствие негативных новостей в развивающемся сегменте, а локально поддержал валюту оптимистичный прогноз Министерства экономического развития, которое ожидает возвращения курса доллара к 64−65 к концу года. Фактором риска для рубля на данном этапе является потенциальный откат нефтяных цен.

«Доллар дошел до важного уровня 65 рублей, пробить который будет не так просто, если Brent не покорит новые высоты или не появится другой свежий драйвер. Если же в ближайшей перспективе черное золото подтвердит пробой отметки $85, возможен уход пары под 65 рублей. Но теперь покупатели будут вести себя осторожнее, особенно в паре с долларом, который продолжает подъем на международной арене», — считает Ковалев.

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