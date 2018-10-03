Уничтожение экономики Литвы руками собственного президента — было?

Вильнюс, , 01:37 — REGNUM Заявление бывшего депутата Европарламента Маргариты Старкявичюте ставит под вопрос не только компетенцию, но и законность поведения президента Литвы Дали Грибаускайте во время экономического кризиса 2008−2009 гг. О парадоксальных действиях президента Литвы, ставших причиной гигантского падения экономики страны, пишет автор ИА REGNUM Олег Михайлов.

Схема предполагаемого преступления Грибаускайте и ее окружения в изложении Старкявичюте такова. В момент, когда разразился кризис, Евросоюз под собственную гарантию открыл кредитную линию под 1,5−2% в год для стран, пострадавших от кризиса. В то же время власти Литвы отказались от этого предложения и кредитовались на международных рынках под 9% и выше. В результате литовский бюджет до сих пор вынужден нести расходы по уплате процентов по кредитам, и обслуживание кредитов является одной из самых больших статей расходов.

Парламентское расследование, проходящее в Литве, задалось вопросов о действиях властей во время экономического кризиса и вскрыло удивительные подробности, объяснение которых содержится и в докладе Старкявичюте. Обрушение экономики в первом квартале 2009 года составило в Литве 18,1%, а во втором квартале — уже 22,4%. В странах Евросоюза решение, подобное тому, которое продемонстрировала Грибаускайте, традиционное считается достаточной причиной для уголовного преследования, тюремного заключения и конфискации имущества, при этом не важно, явилось ли в данном случае поводом финансовая безграмотность или сговор. Кстати, за теорию сговора также говорят некоторые детали. Каковы же они?

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