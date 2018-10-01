Направление нефти задаст энергетический саммит в Москве

Москва, , 15:48 — REGNUM Сентябрь порадовал рынок нефти не только хорошей погодой, но и продолжением тренда на рост нефтяных котировок. Нефть марки Brent в течение сентября выросла с $77,65 за баррель до $82,62 за баррель (+6,40%), WTI за месяц менялась в цене от $69,90 за баррель до $73,52 (+5,18%). Спред между сортами остается в диапазоне около $9. В последний день месяца Brent поднималась до годового максимума $83,39 за баррель. Звонкую точку в торгах позволила поставить статистика из США, где количество буровых установок, по данным агентства Baker Hughes, сократилось за неделю на три вышки до 863. заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант Teletrade (ООО «ТелетрейдБел») Михаил Грачев.

«На этой неделе внимание рынка будет приковано к России, где с 3 по 6 октября пройдет международный форум «Российская энергетическая неделя». В Москву приедут практически все первые лица мировой энергетики. Вишенкой на торте станет визит в рамках форума министра нефти Ирана Бижана Намдар-Зангана. Именно Иран и поставки нефти из Исламской республики будут определять дальнейшее развитие ценного изменения нефти», — считает эксперт.

Получится ли у Ирана сохранить поставки в обход американских санкций или основные покупатели в лице Евросоюза, Китая и Индии всё-таки предпочтут не рисковать — до разрешения интриги остается немногим более месяца. Евросоюз заявил о создании специального механизма SPV для обхода санкций. Индия готова сохранить поставки, несмотря на давление со стороны Вашингтона. Ну, а Китай и подавно проводит самостоятельную политику в области энергетической безопасности.

«Цены тем временем закрепились выше $83 за баррель и, вероятнее всего, разворачиваться пока не собираются. Изменение в течение недели ожидается около +/ — $1,00−1,50, новостной фон будет формироваться статистикой из Штатов по запасам углеводородов от API и EIA. Судя по снижению количества буровых, можно ожидать снижения и запасов, а саммит в Москве задаст настроение на рынке как минимум до декабря 2018 года, когда планируется встреча в рамках ОПЕК+», — полагает Грачев.

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