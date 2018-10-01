Производство химической промышленности Казахстана выросло на 18%

Астана, , 09:09 — REGNUM По итогам первых восьми месяцев 2018 года производство продуктов химической промышленности Казахстана составило 248,3 млрд тенге ($683 млн), что на 18,4% больше, чем в январе — августе 2017 года. Об этом 1 октября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

Среди регионов Казахстана наибольший объем производства приходится на Джамбульскую (Жамбыльскую) область — 79 млрд тенге ($217 млн) или 31,8% от общего объем производства. В Актюбинской области этот показатель составил 36,5 млрд тенге ($100 млн), а в Карагандинской области — 32,2 млрд тенге ($89 млн).

Как сообщал ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года индекс промышленного производства Казахстана составил 105,2% относительно первой половины 2017 года.

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