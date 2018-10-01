Новгородские долги и долгострои попали в бюллетень Счётной палаты РФ

Великий Новгород, , 08:45 — REGNUM Правительство Новгородской области в 2016—2017 годах не обеспечило выполнение мероприятий поэтапного плана снижения объемов незавершённого строительства. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, об этом говорится в бюллетене Счётной палаты РФ.

В документ вошли результаты отчёта о результатах контрольного мероприятия, которое ведомство проводило в регионе за 2016−2017 годы. Проверялись требования законодательства Российской Федерации при осуществлении бюджетного процесса, целевого и результативного использования межбюджетных трансфертов (выборочно), а также эффективность мер, направленных на сокращение объемов незавершённого строительства в Новгородской области.

Отмечается, что на 1 января 2018 года на балансах заказчиков области числилось 269 долгостроев с общим объёмом затрат на 4,9 млрд рублей, из которых более 30% — средства федерального бюджета. В составе незавершённого строительства числятся также затраты на 238 млн рублей на разработку проектно-сметной документации по 60 объектам, которая остается невостребованной более двух лет.

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В целом, как показала проверка Счётной палаты РФ, бюджет Новгородской области в 2017 году был исполнен с профицитом в размере 115,6 млн рублей. Исполнение областного бюджета по доходам составило 29,4 млрд рублей (100,7%), по расходам — 29,3 млрд рублей (98%). Госдолг региона на 1 января 2018 года достигал 74,6% объёма собственных доходов (без учёта безвозмездных поступлений), при этом доля коммерческих кредитов в общем объёме заимствований составляла 31,1%.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, итоги проверки Счётной палаты в Новгородской области были известны ещё в июле, после чего в региональном правительстве заявили, что до 1 сентября будет утверждён план по снижению объемов и количества объектов незавершенного строительства.

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