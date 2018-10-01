Распродажа «дочек», активы на 6 млрд: как разоряется девелопер Татарии

Казань, , 03:25 — REGNUM

Старейшему девелоперу Татарии ООО «Сувар Девелопмент», который весной 2017 года перестал осуществлять хозяйственную деятельность и находится на последнем этапе банкротства, продлили срок конкурсного производства до 18 декабря 2018 года. За этот период управляющий планирует оценить активы — дебиторские долги, реализовать часть имущества, среди которых доли в трёх «дочерних компаниях». Стоимость активов ООО составляет почти 6 млрд рублей, а долги на начало июня 2018 года уже превышали 5,7 млрд рублей и ходатайства от кредиторов продолжают поступать, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ООО «Сувар Девелопмент» создано в октябре 2010 года, работать фактически оно прекратило в марте 2017 года, но, исходя из материалов дела о банкротстве, компания уже в декабре 2015 года имела признаки неплатежеспособности, так как у нее были просроченные обязательства перед минимум двумя банками, в числе которых «Татфондбанк» и «Тимер Банк», а также рядом иных компаний. Тогда долги, где имелась просрочка, превышали 2,421 млрд рублей. Юридически первый этап банкротной процедуры — наблюдение в отношении ООО был введён в июне 2017 года, а уже осенью был совершен переход к конкурсному производству и девелопера объявили банкротом. ТФБ и «Тимер банк» пытались обжаловать банкротство девелопера, аргументируя тем, что сделка с истцом «была направлена на увеличение кредиторской задолженности с целью введения процедуры банкротства». Суд решил иначе и процедура несостоятельности была начата. Компания «Сувар Девелопмент» интересна также тем, что ее руководитель проходил по уголовному деле экс-главы ТФБ Роберта Мусина и даже попал под домашний арест, но позднее был из-под него выпущен.

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На сегодня конкурсный управляющий ООО работает с активами, чтобы сформировать конкурсную массу и рассчитаться с кредиторами. В частности, была сделана попытка продать доли в трёх «дочерних компаниях», но так как покупателей не нашлось, то их повторно выставили на продажу. Торги пройдут 7 ноября 2018 года. К приобретению предложен автомобиль VOLKSWAGEN POLO 2013 года выпуска с начальной ценой 373,5 тыс. рублей, вклад в УК ООО «Авто Хаус» в размере доли 0,016% — за 12 780 рублей, вклад в УК ООО «Краснодар Девелопмент» (размер доли — 100%) — за 339 024 600 рублей и полная доля в УК ООО «Чаллы Яр». Последнюю оценили в 173 526 300 рублей.

Санируемый «Тимер банк» и обанкроченный «Татфондбанк» пытались признать недействительным решение собрания кредиторов в части выставления на торги этих долей, мотивируя свое требование тем, что не согласны с ценой.

«Как указано ПАО «Тимер Банк», начальная цена продажи имущества должника определена на основании оценки, которая проведена формально, цена не соответствует действительности. Также по мнению ПАО «Тимер Банк», рыночная стоимость доли общества определяется из разницы между активами и пассивами общества, а при банкротстве — с реестром требований кредиторов, исходя из чего действительная стоимость доли ООО «Краснодар Девелопмент» равно нулю. Так, решением Арбитражного суда Республики Татарстан от 27.07.2018 по делу №А65−36 023/2017 установлено, что общий размер требований кредиторов ООО «Краснодар Девелопмент» по реестру составляет 2 270 858 190,03 рубля. При этом, кроме дебиторской задолженности на сумму 2,5 млрд рублей имеются иные активы (объект незаверенного строительства, коммуникации, трансформаторная подстанция), соответственно, данный довод не подтверждается. Пояснения о том, что оценщик располагается по одному адресу с конкурсным управляющим, привлечение его управляющим для проведения оценки в рамках иных дел не свидетельствуют о каких — либо нарушениях при проведении оценки, о недостатках заключения оценщика», — решил суд и в конце сентября 2018 года отказал в требованиях.

Известно, что на сегодня у ООО «Сувар Девелопмент» в рамках работы по формированию конкурсной массы «выявлено имущество должника — права требования к 251 дебитору», а балансовая стоимость активов должника на 30.06.2017 года составляет 5747 296 000 рублей. Впереди — оценка стоимости имеющихся активов для последующей их реализации.

Тем временем, долги самого банкрота уже на июнь 2018 года были более 5,724 млрд рублей. Из них почти 450 млн рублей — задолженность перед «Тимер банком» и 302,8 млн рублей перед ТФБ. После этого в суд поступило еще свыше десятка ходатайств на крупные суммы.