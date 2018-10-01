Ереван придаёт важное значение развитию атомной энергетики: Пашинян

Ереван, , 00:44 — REGNUM Правительство Армении придает важное значение развитию атомной энергетики в стране. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече 30 сентября в Ереване с генеральным директором государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.

Как сообщает пресс-служба правительства Армении, Пашинян выразил надежду, что взаимодействие в этом направлении с российской стороной будет эффективно продолжено.

Армянский премьер также подчеркнул важность дальнейшего сотрудничества между Арменией и Россией в сфере энергетики и выразил удовлетворение в связи с уровнем двустороннего взаимодействия.

Никол Пашинян подчеркнул, что в армяно-российских отношениях завершился послереволюционный переходный этап, существует полное взаимопонимание и добавил, что правительство Армении заинтересовано в продолжительном расширении и углублении двустороннего сотрудничества.

Собеседники коснулись хода реализации в сотрудничестве с «Росатомом» работ по продлению эксплуатации второго энергоблока Армянской атомной электростанции.

Алексей Лихачёв отметил что работы ведутся в соответствии с графиком и добавил, что проект ААЭС является одной из важнейших программ сотрудничества двух стран в сфере энергетики.

Затем генеральный директор «Росатома» представил премьер-министру текущие результаты работ, коснулся дальнейших планов.

Стороны также обменялись мнениями о перспективах развития атомной энергетики в Армении.