Регионы не обеспечены равными условиями для малого бизнеса — СП РФ

Москва, , 14:19 — REGNUM Субъекты РФ не обеспечены условиями для развития малого и среднего предпринимательства (МСП) в равной степени. Порядок распределения регионам субсидий из федерального бюджета работает неэффективно, Таковы данные проверки, проведенной Счетной палатой РФ.

Результаты проверки показали, что в 2014—2016 гг. пять из 85 регионов получили более 20% средств федерального бюджета, предусмотренных на поддержку малого бизнеса. В 2017 году около 40% субсидий было направлено 11 регионам, в то время как восемь регионов получили менее 0,7%. Пять из 11 регионов, получивших поддержку, не создали достаточное количество рабочих мест.

Кроме того, замедлилась динамика численности занятых граждан в сфере МСП. По данным на январь 2018 года, численность занятых в сфере МСП составляла 19,3 млн человек. Таким образом, цель — довести численность работников в малом бизнесе до 20 млн человек к 2018 году — пока не достигнута. Стоит отметить, эта задача была поставлена президентом РФ Владимиром Путиным.

Читайте на эту тему: Острые проблемы бизнеса в РФ — высокие налоги и снижение спроса

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, наиболее острыми проблемами бизнеса в России на сегодняшний день являются высокая налоговая нагрузка и снижение спроса на товары и услуги. Об этом заявили 64% и 54% российских предпринимателей соответственно.

Подробнее: Новые программы поддержки малого бизнеса заработают в России с 2019 года