В Петербург прибыл первый контейнеровоз Maersk, прошедший по Севморпути

Санкт-Петербург, , 11:03 — REGNUM Судно-контейнеровоз Venta Maersk прибыло в Санкт-Петербург, пройдя по Северному морскому пути (СМП). Путь с Дальнего Востока до Северной столицы России составил 31 день. В петербургском порту уже началась разгрузка судна.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе АО «Петролеспорт» (входит в группу Global Ports), сегодня, 28 сентября, контейнерный терминал порта приступил к обработке прибывшего судна. Оно стало первым контейнеровозом международной компании Maersk, прошедшим по СМП.

На Venta Maersk в Петербург доставлено 660 контейнеров, в том числе рефрижераторные контейнеры с рыбной продукцией Камчатки.

Судно вышло в путь 26 августа с терминала «Восточной стивидорной компании», также входящей в группу Global Ports. Расстояние от Восточного порта до Санкт-Петербурга через Севморпуть составило около 14 тыс. км. Маршрут между этими точками через Суэцкий канал составляет свыше 23 тыс. км.

Venta Maersk относится к типу крупнейших в мире контейнеровозов ледового класса, разработанному для работы в зимних условиях при температурах до минус 25 градусов и ниже.

Добавим, что ранее в компании Maersk отметили, что в настоящее время они не рассматривают Северный морской путь как коммерческую альтернативу океанскому маршруту через Суэцкий канал.

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