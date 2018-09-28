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В Казахстане на 3,5% сократилось производство хлеба

Экономика

В Павлодаре стоимость хлеба высшего сорта выросла на 10,2%

В Казахстане на 3,5% сократилось производство хлеба
GDJ
Хлеб

Астана, 28 сентября 2018, 10:55 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года в Казахстане выпекли 460,4 тыс. тонн хлеба, что на 3,5% меньше, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом 28 сентября сообщает аналитический портал EnergyProm со ссылкой на данные комитета по статистике министерства национальной экономики республики.

За отчетный период в Туркестанской области испекли 83 тыс. тонн хлеба, в Джамбульской области — 48,5 тыс. тонн и в Алма-Ате — 46,1 тыс. тонн.

За год стоимость пшеничного хлеба высшего сорта в республике выросла на 1,4%. Наибольший рост наблюдается в Павлодаре — стоимость хлеба высшего сорта выросла на 10,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам первой половины 2018 года производство муки в Казахстане увеличилось на 16,7%. В августе предприятия республики произвели 243 тыс. тонн муки, что на 17% меньше, чем годом ранее.

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Экономика Казахстана
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