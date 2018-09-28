Свыше 7 млрд: долги стратегического завода Казани растут

Казань, , 06:13 — REGNUM Арбитражный суд Татарии отказал госкорпорации «Внешэкономбанк» в отмене обеспечительных мер по делу о банкротстве старейшего химического предприятия Казани — АО «Казанский завод синтетического каучука». Таким образом, блокировка на проведение первого собрания кредиторов компании так и не была снята. Возможность провести собрание, заслушать отчёт управляющего появится только после того, как суд рассмотрит притязания аффилированного с заводом через экс-председателя правления банка «Спурт». Если претензии удовлетворят, то у завода, включенного в список стратегических предприятий России, долги перед кредиторами вырастут до 7,1 млрд рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, в 2010 году на базе КЗСК было создано «дочернее» АО «КЗСК-Силикон», которое выступало оператором проекта по созданию производства метилхлорсиланов. В состав акционеров нового АО вошло правительство РФ с долей более 48%, которую уже включили в план приватизации. В финансировании проекта участвовал и банк «Спурт», председатель правления которого Евгения Даутова имеет существенную долю в КЗСК. В целом же строительство велось на кредитные средства, выделенные ВЭБ.

Из обещанных 7,8 млрд рублей было фактически выделено около 3,4 млрд рублей, после чего у сторон возникли разногласия по стоимости строительства. Стройка остановилась, появились проблемы с оплатой услуг подрядчиков, один из которых и обратился в суд с иском о банкротстве АО «КЗСК-Силикон». По нему компания в итоге была признана банкротом и на сегодня находится на этапе конкурсного производства. В октябре 2018 года Арбитражный суд РТ рассмотрит ходатайство малоизвестной компании из Казани, которая выразила готовность погасить долги компании «КЗСК-Силикон».

Читайте также: Миллиарды с лёгкой руки: долги провального «КЗСК-Силикон» готовы погасить

Между тем за период с остановки стройки успел разориться банк «Спурт», признанный банкротом в сентябре 2017 года, а в отношении АО «КЗСК» было введено сначала наблюдение, а позднее внешнее управление. Последняя процедура будет действовать до 29 февраля 2020 года. Завод включен в список стратегических предприятий России, и в его спасении будут принимать участие Минпромторг РФ, госкорпорация «Ростех».

Читайте также: Банкир Даутова теряет активы? Ростех присматривается к казанскому химзаводу

Банк «Спурт» также отметился в числе кредиторов АО «КЗСК». На 4 октября 2018 года назначено заседание суда, на котором будут рассмотрены претензии банка-банкрота на сумму свыше 2,3 млрд рублей. До рассмотрения притязаний банка по его ходатайству судом были введены обеспечительные меры в виде запрета на проведение первого собрания кредиторов. В итоге выбор следующей процедуры в деле о банкротстве — от наблюдения к внешнему управлению был сделан не по решению кредиторов, а по ходатайству временного управляющего.

ВЭБ, являющийся основным кредитором завода, попытался отменить обеспечительные меры.

«В обоснование заявления государственной корпорацией «Банк развития и Внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» указано, что в реестр требований кредиторов включены требования на сумму более 4,8 млрд рублей, тогда как не рассмотренные требования АКБ «СПУРТ» (ПАО) составляют 2,34 млрд рублей, то есть менее 50% от общего числа голосов кредиторов, соответственно, не могут повлиять на результаты голосования.

Между тем данный довод является несостоятельным, поскольку распределение голосов при голосовании на первом собрании кредиторов на данный момент неизвестно, размер заявленного в установленный срок и не рассмотренного требования АКБ «СПУРТ» (ПАО) является достаточно значительным для того, чтобы иметь вероятность существенного влияния на результаты голосования на первом собрании кредиторов путем создания перевеса на стороне кредиторов, голосующих за то или иное решение. При этом заявителем не подтверждены доводы о том, что принятые обеспечительные меры влекут затягивание дела о банкротстве и увеличение расходов на процедуру, а также ущемляют права и законные интересы заявителя или третьих лиц», — отметил суд и отклонил требование ВЭБ о снятии обеспечительных мер.