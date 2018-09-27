Эксперты: в обращении с опасными отходами необходимо навести порядок

Москва, , 16:36 — REGNUM В России ежегодно образуется более 15 млн тонн опасных отходов, представляющих существенную угрозу для экологической безопасности страны при отсутствии контроля за их жизненным циклом. Это приводит к постоянному росту накопленного экологического вреда и наносит непоправимый ущерб экологии.

Не так давно Росатом разработал отдельный федеральный проект «Инфраструктура обращения с отходами I и II классов опасности». Он стал частью нацпроекта «Экология», утвержденного накануне президиумом Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.

Как рассказал в рамках V международного форума NDEXPO'2018 «Высокие технологии для устойчивого развития» в ходе круглого стола, посвященного обращению с опасными отходами, директор департамента государственной политики и регулирования в сфере охраны окружающей среды и экологической безопасности Минприроды России Андрей Колодкин, в настоящее время ведется активная работа над соответствующей законодательной инициативой.

«Это была инициатива МПР, мы эту инициативу поддержали, потому что внутри Росатома накоплен достаточно большой опыт обращения с радиоактивными отходами, тоже опасными, поэтому мы понимаем, как выстроить здесь и информационную, и логистическую систему, как безопасно работать над утилизацией этих отходов, поэтому готовы подключиться и к решению задач по утилизацию отходов 1-го и 2-го классов опасности», — сообщил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу ГК «Росатом» Кирилл Комаров.

В рамках дискуссии представители Совета Федерации, Государственной думы РФ, Общественной палаты РФ, Минприроды и Минпромторга России, а также экспертно-научного сообщества говорили о необходимости фундаментальных преобразований в сфере обращения с опасными отходами.

Как отметил директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Павел Серватинский, Росатом обладает достаточным опытом, технологиями и научно-технической базой для успешной реализации этой задачи.

Заместитель председателя комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации РФ Ирина Гехт сообщила, что специальная межкомитетская рабочая группа, созданная по поручению Валентины Матвиенко, поддержала создание системы обращения с опасными отходами на базе госкорпорации «Росатом» и рекомендовала правительству РФ ускорить доработку соответствующего законопроекта, а Государственной думе РФ рассмотреть его в первоочередном порядке.

Член комитета Государственной думы РФ по экологии и охране и окружающей среды Александр Фокин, автор и соавтор 45 федеральных законов Российской Федерации в области природопользования, безопасности и развития угольной промышленности, также высказался за принятие закона и разработку качественной нормативно-правовой базы в этой сфере.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по экологии и охране окружающей среды, Альбина Дударева обратила внимание на масштабность проблемы опасных отходов: «Мы сталкиваемся с этим повсеместно, во всех городах. Страшно, конечно, приезжать в Ленинградскую область, где Красный Бор, въезжая в Тольятти, чувствуешь невыносимый запах. Все химические производства работают на одном шламохранилище, которое переполнено. Таких шламохранилищ у нас накоплено видимо-невидимо, а сколько их точно, к сожалению, никто не знает».

Наведение порядка в сфере обращения с отходами первого-второго классов опасности — одна из важнейших задач, заявила Дударева.

«Конечно же, кто-то их должен посчитать, понять ущерб и дальше понять, какими технологическими решениями должны обладать либо сами организации, производящие отходы, либо организация, которая возьмется за построение системы, придумает технологические решения и обезвредит отходы, которые мешают нам всем жить», — продолжила она.

Представитель Общественной палаты выразила надежду, что Росатом справится с этой задачей, отметив, что госкорпорация вызывает доверие, так как она смогла справиться с радиоактивными отходами.

В свою очередь, Кирилл Комаров пообещал, что принцип открытости, которым руководствуется Росатом в своей работе, будет максимально реализован и при создании единой государственной системы по обращению с отходами первого и второго классов опасности.