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В Таджикистане запущено таджикско-узбекское предприятие «ТАЛКО-КРАНТАС»

Экономика

В присутствии президентов двух стран

Душанбе, 27 сентября 2018, 14:21 — REGNUM  Первую очередь совместного таджикско-узбекского предприятия «ТАЛКО-КРАНТАС» в городе Турсунзаде запустили сегодня, 27 сентября, главы Таджикистана и Узбекистана в ходе визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По данным пресс-службы таджикского президента, на предприятии трудятся 100 местных жителей. Основная деятельность объекта заключается в сборке 12 видов грузоподъёмных кранов и грузовых машин. С запуском второй очереди на предприятии будут собираться четыре десятка наименований транспорта для коммунальных служб и выполнения строительных работ. Также планируется наладить в будущем и производство запчастей.

Напомним, что рамочное соглашение о создании таджикско-узбекского предприятия по производству автомобилей компания «KRANTAS GROUP» и ТАЛКО заключили в марте 2018 года во время первого визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

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Таджико-узбекские отношения
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