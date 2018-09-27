В Таджикистане запущено таджикско-узбекское предприятие «ТАЛКО-КРАНТАС»

Душанбе, , 14:21 — REGNUM Первую очередь совместного таджикско-узбекского предприятия «ТАЛКО-КРАНТАС» в городе Турсунзаде запустили сегодня, 27 сентября, главы Таджикистана и Узбекистана в ходе визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.

По данным пресс-службы таджикского президента, на предприятии трудятся 100 местных жителей. Основная деятельность объекта заключается в сборке 12 видов грузоподъёмных кранов и грузовых машин. С запуском второй очереди на предприятии будут собираться четыре десятка наименований транспорта для коммунальных служб и выполнения строительных работ. Также планируется наладить в будущем и производство запчастей.

Напомним, что рамочное соглашение о создании таджикско-узбекского предприятия по производству автомобилей компания «KRANTAS GROUP» и ТАЛКО заключили в марте 2018 года во время первого визита Шавката Мирзиёева в Таджикистан.