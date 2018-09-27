В январе – августе уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%

Астана, , 14:06 — REGNUM По итогам восьми месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,9%, сообщает 27 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на главу Национального банка республики Данияра Акишева.

По его словам, годовая инфляция составила 6%, что соответствует целевому коридору в 5−7%. Акишев добавил, что финансовый регулятор не собирается пересматривать среднесрочный ориентир в 4−6%, даже при условии возникновения рисков выхода за его рамки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%. Продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, платные услуги — на 2,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%