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В январе – августе уровень инфляции в Казахстане составил 2,8%

Экономика

Годовая инфляция составила 6%

Астана, 27 сентября 2018, 14:06 — REGNUM  По итогам восьми месяцев 2018 года уровень инфляции в Казахстане составил 2,9%, сообщает 27 сентября издание Zakon. kz со ссылкой на главу Национального банка республики Данияра Акишева.

По его словам, годовая инфляция составила 6%, что соответствует целевому коридору в 5−7%. Акишев добавил, что финансовый регулятор не собирается пересматривать среднесрочный ориентир в 4−6%, даже при условии возникновения рисков выхода за его рамки.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе — июле уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%. Продовольственные товары подорожали на 2,5%, непродовольственные — на 3%, платные услуги — на 2,8%.

Читайте ранее в этом сюжете: За семь месяцев уровень инфляции в Казахстане составил 2,7%

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Экономика Казахстана
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