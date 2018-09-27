Инфляцию на Северо-Западе ускорило подорожание продуктов и падение рубля

Санкт-Петербург, , 12:43 — REGNUM За август 2018 года инфляция в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросла в годовом выражении с 2,6% до 3%. Главными инфляционными факторами оказались подорожание продовольствия и ослабление рубля. Об этом 27 сентября сообщили ИА REGNUM в управлении по связям с общественностью Северо-Западного ГУ Банка России.

Динамика инфляции в СЗФО в целом соответствует общероссийскому тренду: в целом по РФ в августе произошел рост инфляции с 2,5% в июле до 3,1%, в годовом исчислении.

Вместе с продуктами питания на Северо-Западе умеренно дорожали непродовольственные товары, а годовые темпы роста цен в секторе услуг замедлились.

«В Санкт-Петербурге в августе годовые темпы прироста потребительских цен выросли до 3,0% (с 2,7% в июле), а в Ленинградской области — до 2,8% (с 2,6% в июле). В городе и области, как и в России в целом, ускорение инфляции отмечалось в основном по продовольственным товарам», — отметили в Северо-Западном ГУ ЦБ РФ.

Лидерами роста цен на продовольствие в СЗФО в целом оказались куриное мясо (+5%) и свинина (+3,3%). В Санкт-Петербурге динамика подорожания курятины еще выше: +7,2%.

В то же время в СЗФО снизились цены на железнодорожные и авиабилеты, замедлился рост цен на услуги отелей и аренду жилья. Однако в связи с девальвацией рубля продолжают дорожать экскурсионные поездки за границу.

Самый высокий показатель инфляции из 10 регионов Северо-Запада в августе зафиксирован в Новгородской области — 3,7%. Причиной называют прежде всего подорожание услуг пассажирского транспорта и услуг ЖКХ в этом регионе. Самый низкий уровень инфляции отмечен в августе в Архангельской области — 1,8%.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, уровень инфляции в Петербурге в ближайшие годы будет составлять примерно 4% в год, считают в городском комитете по экономической политике и стратегическому планированию.