Назарбаев обсудил с главой ВТО последствия торговых войн

Астана, , 12:39 — REGNUM Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и генеральный директор Всемирной торговой организации (ВТО) Роберт Азевед обсудили возможные последствия торгово-экономического конфликта между ведущими странами, сообщили 27 сентября в пресс-службе главы государства.

Встреча состоялась 27 сентября в Астане. Стороны обсудили вопросы сотрудничества Казахстана и ВТО. Азевед отметил, что Казахстан всегда придерживался принципов развития многосторонней торговой системы.

Напомним, 12-ая министерская конференция ВТО пройдет в 2020 году в Астане. Казахстан вступил в ВТО в 2015 году с пятилетним переходным периодом для отдельных отраслей экономики.

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