Силуанов: В 2018 году сокращается долг регионов

Москва, , 10:26 — REGNUM Минфин фиксирует сокращение долга бюджетов регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме по вопрос исполнения федерального бюджета за 2017 год.

«Долг сократился на 37,8 млрд рублей, и это первый шаг был. Мы видим в 2018 году сокращается долг — с учетом мер, принятых по реструктуризации бюджетных кредитов в 2017 году, мы существенно облегчили долговое бремя наших регионов», — сказал министр.

По его словам, по итогам 2017 года «с профицитом исполнены бюджеты 38 регионов, с дефицитом — 47 регионов, что значительно лучше показателей предыдущего года (2016 года)».