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Силуанов: В 2018 году сокращается долг регионов

Экономика

Тенденция наметилась в 2017 году

Москва, 27 сентября 2018, 10:26 — REGNUM  Минфин фиксирует сокращение долга бюджетов регионов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 27 сентября, об этом сообщил глава Минфина Антон Силуанов, выступая в Госдуме по вопрос исполнения федерального бюджета за 2017 год.

«Долг сократился на 37,8 млрд рублей, и это первый шаг был. Мы видим в 2018 году сокращается долг — с учетом мер, принятых по реструктуризации бюджетных кредитов в 2017 году, мы существенно облегчили долговое бремя наших регионов», — сказал министр.

По его словам, по итогам 2017 года «с профицитом исполнены бюджеты 38 регионов, с дефицитом — 47 регионов, что значительно лучше показателей предыдущего года (2016 года)».

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Региональные и муниципальные бюджеты-2018
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