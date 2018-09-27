ЕЭК установила квоты на 2019 год на рис из Вьетнама

Москва, , 08:21 — REGNUM Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила квоты на отдельные виды длиннозернового риса из Вьетнама, сообщили 26 сентября в пресс-службе ЕЭК.

Вьетнамский рис ввозится на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нулевой ставкой таможенной пошлины в рамках соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. Общий объем тарифной квоты на 2019 год составил 10 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом вступило в силу в октябре 2016 года. За полгода после начала действия договора товарооборот между странами вырос на 28%. В 2017 году этот показатель увеличился на 36%, до $5,9 млрд.

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