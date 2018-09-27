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ЕЭК установила квоты на 2019 год на рис из Вьетнама

Экономика

Общий объем тарифной квоты на 2019 год составил 10 тыс. тонн

ЕЭК установила квоты на 2019 год на рис из Вьетнама
sasint
Рисовые поля

Москва, 27 сентября 2018, 08:21 — REGNUM  Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) установила квоты на отдельные виды длиннозернового риса из Вьетнама, сообщили 26 сентября в пресс-службе ЕЭК.

Вьетнамский рис ввозится на территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС) с нулевой ставкой таможенной пошлины в рамках соглашения о свободной торговле между Вьетнамом и ЕАЭС. Общий объем тарифной квоты на 2019 год составил 10 тыс. тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о зоне свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом вступило в силу в октябре 2016 года. За полгода после начала действия договора товарооборот между странами вырос на 28%. В 2017 году этот показатель увеличился на 36%, до $5,9 млрд.

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Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
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