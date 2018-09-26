Новое исследование: из Латвии уезжают образованные жители

Рига, , 22:34 — REGNUM За восемь лет Латвия потеряла 17,4% жителей трудоспособного возраста с высшим образованием, об этом сообщает новостной портал Delfi. lv со ссылкой на доклад европейского центра экспертизы в области трудового законодательства, политики занятости и рынка труда под названием «Обзор политики трудового рынка 2018: Углубленный анализ эмиграции квалифицированной рабочей силы».

Профессор Латвийского университета Михаил Хазан, автор латвийской части исследования миграции, пришел к выводу, что сделанная правительством ставка на реэмиграцию правильная, но все проблемы она не решит. Он также отмечает, что в последние годы особенно активно из страны уезжают медики и семьи с детьми.

Согласно данным исследования, в период с 2000 по 2016 годы Латвия и Литва потеряли больше всех населения — около 20%. Причем в Латвии чуть выше процент утрат за счет естественной убыли (умирает больше, чем рождается). В докладе отмечается, что главной статьей депопуляции Латвии является эмиграция.

Ранее ИА REGNUM сообщало результаты опроса Kantar TNS, который свидетельствует о том, что более трети латвийцев (36%) в возрасте от 18 до 60 лет в ближайшем будущем планируют эмигрировать из страны.

С 2009 по 2016 год Латвии потеряла 120 тысяч человек трудоспособного возраста со средним и высшим образование, что эквивалентно 11,3% этой категории населения на конец периода. За тот же срок страну покинуло 64 тысячи человек с высшим образованием, что составляет 17,4% от высокообразованных латвийцев на начало 2017 года.

Согласно данным, число покидающих Латвию и отправляющихся в европейские страны обладателей университетских дипломов с 2000 по 2014 год все время росло. Данная тенденция в последнее время «притормозилась», что, по мнению профессора Михаила Хазана, связано с появлением больших возможностей для трудоустройства в Латвии. Но в целом ситуация остается намного хуже, чем до кризиса.

Так как большинство людей эмигрируют с учебной целью, доля эмигрантов с высшим образованием в принимающих странах выросла к 2014 году до 45%. Доля выпускников вузов среди латвийских эмигрантов в большинстве стран, куда они уезжали, выше, чем среди их же сверстников, оставшихся в Латвии, сообщается в докладе.

К 2014 году Латвию покинули двое из пяти граждан (или экс-граждан) с высшим образованием до 25 лет. Почти каждый третий житель Латвии с высшим образованием в возрасте 25−34 лет покинул страну в период с 2000-го по 2014-й год.

Среди причин отъезда людей с высшем образованием выделяются следующие: кризис в экономике, потеря рабочих мест, лучшее социальное обеспечение за рубежом, а также рост общего разочарования, который связан с тем, что жители не видят дальнейших перспектив в Латвии.

Как отмечается в докладе, после кризиса 2008 года отток интеллектуальных ресурсов продолжился во всех направлениях, кроме Великобритании, где до недавнего времени успешно пристраивались и не самые образованные кадры из Латвии. Впрочем, после окончательного выхода Соединенного Королевства из Евросоюза политика Лондона в отношении неквалифицированной рабочей силы из стран ЕС, в том числе из прибалтийских стран, будет меняться в сторону привлечения профессиональной рабочей силы.

Также отмечается тенденция того, что в сравнении с докризисными эмигрантами, сегодня все больше людей гораздо чаще готовы уехать из страны надолго или навсегда. Более того, посткризисные эмигранты заинтересованы в легальной занятости и социальной защите, и они чаще переезжают целыми семьями. Другая тенденция демонстрирует, что большая часть уезжающих не планирует возвращаться в Латвию, так как новая жизнь за рубежом их устраивает больше.

Так, среди студентов зарубежных вузов меньше говорят, что «мы точно вернемся», зато больше молодых людей говорят: «мы можем вернуться».

По данным опроса 2014 года среди средне‑ и высокообразованных эмигрантов, кто прожил за рубежом год, половина перевезла вместе с собой семьи. Среди эмигрантов со стажем 3−5 лет воссоединившихся с семьей уже две трети.

Последнее время нехватка квалифицированной рабочей силы, вызванная эмиграцией, стала серьезной проблемой и воспринимается как угроза конкурентоспособности Латвии и ее экономического роста в долгосрочной перспективе. Однако на освободившиеся места в Латвии уже приезжают новые мигранты из соседней Украины.

Последствия эмиграции приводит к негативным последствия во многих аспектах. Прежде всего это, конечно же, влияет на трудовой рынок. В Латвии наблюдается нехватка высококвалифицированных и среднеквалифицированных специалистов с образованием в областях естественных наук, математики, ИТ и медицины, а также опытных инженеров и техников. Другое отрицательное последствие — прямая депопуляция, старение населения, подрыв в целом демографического потенциала страны. Все это имеет нежелательный эффект на рост ВВП. Как отмечает Delfi. lv, по оценке МВФ, для Латвии этот негативный эффект — самый сильный среди 11 стран-новичков ЕС.

Следствием всего этого становится отток и отечественных, и иностранных инвестиций, а также закрытие бизнеса. Также депопуляция поднимает цены на коммунальные услуги в малых городах и сельской местности. В сочетании с уменьшением налоговой базы это приводит к уменьшению предложения или снижению качества государственных услуг.