Внешнее управление, банкротство или мировое соглашение: судьба «ВИМ-Авиа»

Казань, , 05:45 — REGNUM Кредиторы проблемной авиакомпании «ВИМ-Авиа», зарегистрированной в пгт Богатые Сабы (Татария), 19 сентября 2018 года решат её судьбу. Повестка собрания, предложенная одним из кредиторов — ОАО «Банк Российский кредит», включает 12 вопросов, среди которых выбор следующего этапа. Выбрать предстоит между финансовым оздоровлением, банкротством, внешним управлением и мировым соглашением. Внешний управляющий предложил также рассмотреть четыре вопроса, касающихся вознаграждения арбитражному управляющему, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, долги авиакомпании, печально известной частыми задержками рейсов и подозрением в адрес топ-менеджмент о выводе активов за пределы России, уже превысили 15 млрд рублей. В числе последних крупных претензий, внесённых в реестр, сумма 3,041 млрд рублей. Эту задолженность предъявил правопреемник первоначального истца — ООО «РНГО» (Москва).

Иск о банкротстве изначально был подан ульяновской компанией. Дело тянется с осени 2017 года, в отношении авиапредприятия введено наблюдение до середины июня 2018 года. Между тем, срок завершился, но провести собрание кредиторов, где решается вопрос перехода к следующему этапу, не смогли из-за обеспечительных мер. ООО «РНГО» потребовало сначала рассмотреть его притязания. В конце июля 2018 года два кредитора авиакомпании — ПАО «Банк Авангард» и ЗАО «Мостройэкономбанк» пытались отменить обеспечительные меры, обосновав тем, что «на сегодняшний день в реестр требований кредиторов включены требования конкурсных кредиторов число голосов которых на собрании кредиторов превышают 70% и размер требования ООО «РНГО» (25%) является не существенным». Суд отклонил просьбу, не став отменять обеспечительные меры. Требования ООО «РНГО» суд удовлетворил только в конце августа 2018 года, судьба «ВИМ-Авиа» оставалось в подвешенном состоянии.

Помимо этого, еще в апреле 2018 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ООО, а в июле он вступил в законную силу. По нему было обращено взыскание на заложенное имущество авиакомпании с установлением начальной продажной цены заложенного имущества в размере 1 527 520 646 рублей 42 копейки, в качестве способа реализации были выбраны публичные торги. В списке имущества, выступившего гарантом по кредитному договору авиапредприятия с банком «Зенит», право требования по которому к ООО «РНГО» перешло по договору переуступки, — пять воздушных судов Boeing 757−200. Общая оценочная стоимость предмета залога — 1 011 015 759 рублей 84 копейки. В договоре залога фигурируют и авиационные двигатели, вспомогательные силовые установки общей стоимостью 1 527 520 646 рублей 42 копейки.

На продажу также могут выставить обыкновенные именные акции ПАО «Аэропорт Братск» в количестве 55 084 000 штук, которые фигурировали в договоре залога ценных бумаг от 31.05.2017 года. Их начальная цена продажи составит 10 273 000 рублей 75 копеек.

Вопрос о статусе залогового кредитора суд рассмотрит 20 сентября 2018 года.

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Теперь стало возможным провести собрание кредиторов, которое и было объявлено на 19 сентября 2018 года. Среди вопросов повестки помимо выбора следующего этапа — отчет временного управляющего о результатах проведения процедуры наблюдения, образование комитета кредиторов, выбор арбитражного управляющего или саморегулируемой организации.

Тем временем в Арбитражный суд Татарии продолжают поступать требования от кредиторов авиапредприятия.