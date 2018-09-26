Преград для укрепления рубля нет

Москва, , 15:38 — REGNUM Рубль растет, и нет преград для укрепления в районе 64,50 по доллару США и 76,30 по евро. Спекулянты не учитывают фактор санкций, пока США заняты встречей ООН, предстоящим решением по ставке Федрезерва 26 сентября в 21:00 по мск. Также «на носу» промежуточные выборы Америки, а нефть обновила максимальные значения года, заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ООО «Эксперт плюс» Мария Сальникова.

«Ставку ФРС США планирует повысить на 0,25%, но участники финансового мира к этому давно готовы. Потому все внимание уйдет на комментарии по прогнозам на 2019 год. Интересно будет посмотреть насколько изменится настрой ФРС относительно экономики из-за ситуации с Китаем», — отметила эксперт.

Уже в тот момент, когда торги по рублю будут закрыты, ожидается релиз оценок относительно экономического роста, инфляции и безработицы США на 2019 год. Ухудшение информационного фона, пессимистичные сообщения — повод для доллара падать дальше. Значит, если оправдается такой сценарий, то на открытии торгов 27 сентября стоит ждать резкий рост российской валюты.

«Из негативных данных стоит отметить тот факт, что Минфин вновь отменил аукционы ОФЗ. Таким образом, в сентябре объём размещения ОФЗ составил ноль рублей — впервые с декабря 2014 года. С начала 2018 года на ОФЗ привлечено 888,6 млрд руб. Этот фактор может стать поводом для снижения стоимости рубля против доллара и евро после 27 сентября, когда трейдеры-спекулянты отработают новость по монетарной политике ФРС США», — пояснила Сальникова.

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