Производства аккумуляторов и ПАН-волокна в Татарии получат господдержку

Казань, , 01:20 — REGNUM Проекты по производству современных аккумуляторных батарей и ПАН (полиакрилонитрильного)-волокна в Татарии получат субсидиарную поддержку Минпромторга России до конца 2018 года. Общий объем субсидий составит 744,5 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в министерстве экономики республики.

Проект «Производство аккумуляторных батарей по технологии EFB» (Enhanced Flooded Battery) представляет машиностроительный кластер республики. Инициатор проекта — ООО «Барс Технолоджи».

Проект «Организация современного производства ПАН-волокна» предложил Межрегиональный промышленный кластер «Композиты без границ». Инициатор — ООО «Алабуга-Волокно».

"Субсидии участникам промышленных кластеров предоставляются на возмещение до 50% затрат при реализации совместных проектов по производству импортозамещающей промышленной продукции», — отметили в министерстве.

Всего Минпромторг одобрил 17 проектов из 24 с планируемым объемом субсидий в 4,7 млрд руб. до конца 2022 года. При этом общий объем внебюджетных инвестиций в проекты в три раза превысит сумму субсидий и составит 13,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Минпромторг также предоставит субсидии в размере 872 млн рублей трем проектам в Нижегородской области.

В рамках проектов будет организовано производство новых модификаций цельнометаллических фургонов и высокотехнологичных автокомпонентов. В результате планируется создать 1830 новых рабочих мест.

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