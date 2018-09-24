Нижегородские автопроизводители получат господдержку на 872 млн рублей

Нижний Новгород, , 23:06 — REGNUM Три проекта предприятий Нижегородской области внесены в реестр совместных проектов участников промышленных кластеров министерства промышленности и торговли РФ. Инициаторы проектов получат государственную поддержку в виде субсидий в размере 872 млн рублей, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По мнению губернатора Глеба Никитина, выделение субсидий — это подтверждение успешности областного промышленного кластера.

«Благодаря активной поддержке со стороны правительства Нижегородской области и высокому уровню подготовки заявок комиссия высоко оценила три совместных проекта кластера в целях импортозамещения, отметив также высокий потенциал проектов в плане экспорта… Все проекты касаются важнейших для области сфер — автомобилестроения и производства автокомпонентов», — уточнил глава области и добавил, что регион будет развивать это направление.

В рамках проектов будет организовано производство новых модификаций цельнометаллических фургонов и высокотехнологичных автокомпонентов. В результате планируется создать 1830 новых рабочих мест.

«Количество заявок в этом году выросло более чем в три раза, что говорит о востребованности данного механизма у бизнеса, в том числе предприятиями — отраслевыми лидерами, такими как Группа «ГАЗ», — отметил директор Ассоциации кластеров и технопарков России Андрей Шпиленко.

Конкурсный отбор прошли кластерные проекты: создание, запуск и модернизация производства автомобильных компонентов по новой технологии — инициатор ООО «ЗАК «Автокомпонент», участники проекта — ООО «АЗ «ГАЗ», ООО «ПАЗ». Развитие современной конкурентоспособной линейки цельнометаллических фургонов Российского производства — инициаторы проекта ООО «Нижпромпласт», ООО «АЗ «ГАЗ». Создание конструкций и производства автоматических трансмиссий для дорожных и внедорожных транспортных средств, полной массой 6,5−14 тонн — инициатор проекта ООО «АЗ «ГАЗ», участник проекта — ООО «ПАЗ».

Всего в конкурсном отборе приняли участие 24 проекта, которые представляли 17 промышленных кластеров. Общий объем запрашиваемых субсидий составлял 6,8 млрд рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в августе Никитин провел встречу с замминистра промышленности и торговли РФ Александром Морозовым. Нижегородский губернатор тогда отметил, что регион — один из ключевых для автомобилестроительной отрасли в стране. Также на территории области широко представлены транспортное и строительное машиностроение.

«Мы рассчитываем на активное сотрудничество с федеральным министерством при выработке мер поддержки этих секторов экономики», — сказал Никитин.

С января по август 2018 года объем промышленного производства в Нижегородской области вырос на 3%. Объем производства автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов за указанный период увеличился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.