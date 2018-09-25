Страховщики рассказали, когда можно перейти на страхование рисков водителя

Москва, , 17:23 — REGNUM Страховщики пока не могут поддержать предложение перейти от страхования транспортного средства к страхованию водителя. Об этом заявил исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев в ходе пресс-конференции.

«Автовладелец, у которого есть несколько машин, выиграл бы. Он бы купил один полис на себя, а у него три машины стоит. Он в будний день ездит на одной машине, в выходные на другой, а с семьей — на третьей машине. Но для большинства регионов у нас соотношение на тысячу граждан около 400 автомобилей, то есть наоборот один автомобиль на три человека, у которых есть права. И покупать, например, жителям Омска не одну страховку за 4 тыс. на один автомобиль, а три полиса по 4 тыс. рублей на каждого водителя — наверное, неправильно», — рассуждает представитель РСА.

При этом, по его словам, «в перспективе, когда будет наработана база и предоставлена более широкая возможность страховщикам применять скидки за стиль и характер вождения, за существующий пробег, эту тему можно будет обсуждать, но пока это только перспектива».

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с предложением страховать по ОСАГО не автомобиль, а риски водителя выступил на парламентских слушаниях в Совфеде сенатор Николай Журавлев. Идея нашла поддержку у ФАС и ЦБ.

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