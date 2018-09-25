Демурин: заложенное «повышение» пенсий – лишь их необходимая индексация

Москва, , 17:10 — REGNUM Единороссы утверждают, что власть не пойдёт на поводу у «популистов» и примет «непопулярное решение» о повышении пенсионного возраста — но подлинно нужным стране «непопулярным решением» было бы введение прогрессивной шкалы налогообложения, отметил во вторник, 25 сентября, обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин, комментируя передачу в администрацию президента миллиона подписей граждан, выступающих против пенсионной реформы.

Как сообщалось ранее, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян передал в администрацию президента России миллион подписей граждан, выступающих против повышения пенсионного возраста.

Дав возможность реально высказаться по вопросу о пенсионной реформе миллиону граждан России, движение «Суть времени» сделало очень важное, действительно большое дело. Единороссы пытаются снизить значение этого события, заявляя, что несогласие большинства граждан России с необходимостью проведения пенсионной реформы и так очевидно, но власть, мол, не пойдёт на поводу у популистов, она вынуждена в данном случае принимать непопулярные решения.

Если бы власть была готова принимать действительно нужные стране непопулярные решения, в России давно уже существовала бы прогрессивная шкала налогообложения. Но дело в том, что прогрессивное налогообложение непопулярно у так называемой «элиты», а пенсионная реформа — у простых граждан. Отсюда и разница в подходе правительства к этим двум проблемам.

Абсолютно неадекватными являются и попытки так или иначе дискредитировать пенсионную систему в СССР, где, действительно, работающим пенсионерам пенсий, как правило, на постоянной основе не выплачивали. Различие нынешнего времени с советской эпохой принципиальное: тогда пенсия позволяла пенсионерам достойно жить — сейчас на одну пенсию прожить невозможно. Её съедают «коммуналка» и лекарства. Правительство это прекрасно знает, но продолжает дискриминировать работающих пенсионеров.

В целом же создаётся впечатление, что заложенное в проект пенсионной реформы так называемое «повышение» пенсии (но опять же, не всем!) — это просто её необходимая индексация: все мы знаем реальное состояние нашей экономики, чувствуем на своём кошельке рост цен, понимаем перспективы. Ту индексацию, которую правительство обязано и так было бы провести и проводить честно, в соответствии с экономическими реалиями России, а не теми сказками, которые нам рассказывают по телевизору, теперь просто проведут за счёт пожилых людей. Стыдно. Но авторы реформы и те, кто будет за неё голосовать, похоже, уже ничего и никого не стыдятся.