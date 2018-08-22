Российские вооружения обрели сервис

Кубинка, Московская область, , 13:45 — REGNUM Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» заключила с «Рособоронэкспортом» (входит в «Ростех») соглашение, предусматривающее комплексное сервисное обслуживание поставленной продукции военного назначения, сообщает 22 августа пресс-служба предприятия.

Подписание документа состоялось 21 августа 2018 года в ходе международного военно-технического форума «Армия-2018». Подписи под соглашением поставили генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев и генеральный директор АО «КТРВ» Борис Обносов.

«Рособоронэкспорт» прекрасно понимает необходимость повышения качества комплексного сервисного обслуживания поставляемых вооружений и военной техники. В последние годы эта тематика стала одним из важнейших факторов обеспечения конкурентоспособности, которому стали уделять значительное внимание как инозаказчики, так и поставщики», — сказал Михеев.

Комплексное обслуживание уже поставленной, поставляемой и планируемой к поставке продукции военного назначения иностранным заказчикам будет осуществлять КТРВ. Соглашение предусматривает сервисное обеспечение исправности вооружений и военной техники, поставку запасных частей, агрегатов, узлов и приборов, комплектующих изделий, а также расходных материалов и другого необходимого оборудования.

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Кроме того, соглашение подразумевает предоставление услуг по техническому обслуживанию и ремонту поставленной продукции, ее модернизации, обучению специалистов заказчика и командированию российских специалистов на территорию заказчика. Также договором предусмотрено участие в создании совместных с иностранными партнерами предприятий по техническому обслуживанию российской продукции военного производства.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» — один из крупнейших мировых производителей продукции военного назначения. Холдинг, объединяющий почти четыре десятка ведущих предприятий российского ВПК, образован в 2002 году на базе ФГУП «Государственный научно-производственный центр «Звезда-Стрела» (г. Королёв, Московская область).

«Рособоронэкспорт» — единственный в России государственный посредник по экспорту/импорту всего спектра конечной продукции, технологий и услуг военного и двойного назначения. В настоящее время предприятие занимает второе место в мире среди крупнейших оружейных экспортеров (25% мирового оборота), осуществляет 85% экспорта продукции военного назначения российского производства в 116 стран мира.