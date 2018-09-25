Дом моды Versace за $2 млрд продан американской компании

Рим, , 15:41 — REGNUM Известный итальянский дом моды Versace теперь принадлежит компании из США Michael Kors. Об подписании окончательного соглашения о приобретении всех находящихся в обращении акций итальянского дома моды Gianni Versace SpA компания объявила сегодня, 25 сентября.

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Сумма сделки — в €1,83 млрд ($2,12 млрд). Добавим, что в 2014 году стоимость всей компании Versace оценивалась в 1 млрд долларов.

Как сообщало ИА REGNUM, о скорой возможной продаже группы Versace одной из американских компаний накануне, 24 сентября, сообщили ряд СМИ. Среди потенциальных покупателей назывались такие американский компании как Pvh, Michael Kors и Tapestry.

Напомним, 80% акций компании принадлежит семье Версаче, еще 20% — американскому фонду Blackstone.