В Петербург отправили реактор для атомного ледокола «Урал»

Санкт-Петербург, , 15:39 — REGNUM В Санкт-Петербург из подмосковного Подольска по железной дороге отправлен первый реактор для атомного ледокола «Урал» (проекта 22 220), который строится на Балтийском заводе. Агрегат изготовлен на предприятии «Атомэнергомаш» (машиностроительный дивизион государственной корпорации «Росатом»).

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», вес реактора составляет 147,5 тонны, высота — 7,3 метра, диаметр — 3,3 метра.

Для его транспортировки используется специальная железнодорожная платформа, способная выдержать вес груза до 240 тонн.

Реактор прибудет в Петербург на грузовую станцию «Новый порт», там его перегрузят на баржу и по воде доставят на Балтийский завод.

Тем временем на предприятии «Атомэнергомаш» уже прошел необходимые испытания второй реактор, его также готовят к сборке и отправке в Северную столицу.

Напомним, АО «Балтийский завод» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию) по заказу ФГУП «Росатомфлот» осуществляет строительство трех самых мощных атомных российских ледоколов проекта 22 220: «Арктика», «Сибирь» и «Урал». Последние установленные сроки сдачи судов: май 2019 года, ноябрь 2020 года и ноябрь 2021 года соответственно.

Ледокол «Урал» был заложен на верфи в Петербурге 25 июля 2016 года.

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